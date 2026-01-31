新潟県内は2月1日、山沿いを中心に雪が降る見込みで、大雪などに注意が必要です。



県内は1月31日、各地で厳しい冷え込みとなり、新潟市中央区の最高気温は3.2℃と寒い1日となりました。山沿いでは断続的に雪が降り、31日午後3時までの24時間降雪量は、津南町で25㎝、湯沢町で18㎝などとなっています。各地の積雪(午後3時時点)は魚沼市守門で278㎝、津南町で249㎝、上越市安塚区で233㎝、妙高市関山で160㎝です。



2月1日午前6時までに予想される12時間降雪量は、山沿いで中越が40㎝、下越が30㎝、上越が20㎝、平地は中越が20cm、上越と下越が10㎝、佐渡は5cmです。