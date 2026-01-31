歌舞伎俳優の中村橋之助（30）、中村福之助（28）、中村歌之助（25）の“成駒屋三兄弟”と、父・中村芝翫（60）の門弟と共に立つ自主公演「第四回神谷町小歌舞伎」が東京・浅草公会堂で5月1〜3日（全4公演）に開催される。

3兄弟の屋号の「成駒屋」が本拠地とする東京・神谷町の地名と、「いつか大歌舞伎に昇格する」という思いを胸に「小歌舞伎」と名付けた公演で、ことしで4回目。今年は一門だけではなく、1月の「新春浅草歌舞伎」にも出演した中村莟玉（29）、中村梅花（76）らも出演することが決まった。

演目は3兄弟で話し合い、「日頃から歌舞伎を観てくださる方々はもちろん、初めて歌舞伎をご覧になる方々にも楽しんでいただけるもの」と生世話物の傑作「魚屋宗五郎」、歌舞伎舞踊劇「猿翁十種の内 悪太郎」と共に“酒”にまつわる物語に決まった。

「魚屋宗五郎」では、父も勤めた宗五郎役に橋之助が挑戦する。莟玉は宗五郎の妻・おはまを演じる。

「猿翁十種の内 悪太郎」では、「過去に修行者智蓮坊を勤めて以来、いつか勤めたいと憧れていた」という福之助が、歌之助と共に笑いにあふれる舞台を披露する。

3兄弟がこだわったメインビジュアルには、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画「最後の晩餐」を採用。「※お酒を与えないでください。」というキャッチコピーが記されたポスターでは、キメ顔で前を向いているが、同じ構図のもう1枚では、朱色の盃やビールジョッキを手に、へべれけになった姿を公開している。

3兄弟は「自分たちの想いを自分たちで形に」という気持ちと「大歌舞伎」への昇格の思いを忘れず「情熱を持ち、一門、出演者、全員で力を合わせ、第4回も一所懸命勤めてまいります」と意気込んでいる。

チケットの一般発売日は3月1日。