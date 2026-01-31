お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）が31日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）に出演。ゲストに「ニッチェ」の江上敬子（41）、近藤くみこ（43）を迎え、自身の結婚を後押しした人物について語った。

川島は「ニッチェ、特に江上さんが私が独身の時に結婚の背中をとんでもなく押してくれて。半年くらい結婚早まったんですよ」と打ち明けた。

しかし、「どういう嘘ですか」と江上は困惑。「私言った記憶が全くないんですよ。ごめんなさい。本当ですか?それ」と謝罪した。

川島はお笑いライブ後の打ち上げの席で恋愛の話になったことを回想。結婚について聞かれ、「もうちょっと自分の立場が上がったら、レギュラー番組が…」と返したところ、江上から「それは男の都合ですよ」「ダメですよ、そんなの男のエゴですよ」「ずっと待ってるよ」「おまえが売れるからって関係ないよ」「結婚してから売れろよ」などと途中からため口で背中を叩きかれながら熱弁されたことを明かした。

「ハッと目が覚めて。彼女はずっと我慢してくれてんねや」と気づかされ、翌日に当時の彼女（現在の妻）と結婚の話をしたところ、彼女の両親からも結婚をせかされていたことが発覚。「だまされてる」「遊ばれてるんじゃないの」などと言われていたことを聞き、「ゴメン。結婚させてくださいって」とプロポーズしたことを激白した。

飲み会でのやりとりについて、江上が「覚えてない」と正直に語ると、近藤は「いたるところでやってるから」と笑い飛ばした。川島は「江上婚。江上婚多いんちゃう?」と命名。また、近藤も江上の猛烈な後押しで、現在の夫との最初のデートに踏み出したことが明かされていた。