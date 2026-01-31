日本ハムは３１日、キャンプイン前日に沖縄県名護市内のチーム宿舎で全体ミーティングを行った。就任５年目を迎えた新庄剛志監督は「４年間、僕のむちゃくちゃな野球についてきてもらい、成長し。あとこっからは選手の実力、活躍。選手同士で話し合って、さあどうやって勝っていくか、話し合いを増やして欲しい。やれることはほとんどやってきた。あとはチームが勝つために犠牲になって戦う気持ちを一人一人持ってほしい」と選手に呼びかけた。

さらに「今の僕の中で、投手、野手の固定メンバーは決まっている。ただもう一回、ガッチガチにライバルの競争を開幕から１カ月ちょっと争ってみようと。そういう気持ちがないと、諦めるというか、もう無理なんだって。ミーティングで１番から８番まで言おうと思ったが、それを言わずに」と思いとどまったと打ち明け、選手にチーム内の競争を促した。

リーグ優勝を目指す今の気持ちを問われると「ダントツです」ときっぱり。「そういう力は持ってるチームなんで。１２球団のメンバーを見ても、ちょっと抜けてる気がする、僕の中で。先発ピッチャーにしても、野手にしても」と自信を見せた。