欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）の決勝トーナメント進出をかけたプレーオフ（ＰＯ）の組み合わせ抽選が３０日にスイス・ニヨンで行われた。

１次リーグ最終戦でベンフィカ（ポルトガル）に敗れてＰＯに回ったレアル・マドリード（スペイン）は、再びベンフィカと対戦。悪夢がよぎる結果となった。勝ったチームが、スポルティング（ポルトガル）かマンチェスター・シティー（イングランド）と決勝トーナメント１回戦で激突する。

そのほか組み合わせは、昨季王者パリ・サンジェルマンはモナコ（ともにフランス）、ガラタサライ（トルコ）はユベントス（イタリア）、ドルトムント（ドイツ）はアタランタ（イタリア）、カラバフ（アゼルバイジャン）はニューカッスル（イングランド）、クラブ・ブリュージュ（ベルギー）はアトレチコ・マドリード（スペイン）、ボデグリムト（ノルウェー）はインテル（イタリア）、オリンピアコス（ギリシャ）はレーバークーゼン（ドイツ）となった。

ＰＯはホーム＆アウェーで行われ、第１戦が２月１７、１８日で第２戦は同２４、２５日に行われる。