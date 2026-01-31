山田あい、ソロショット　「山田あい」TikTok

　グラビアアイドル、タレントの山田あいが31日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。

　2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。

　SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿しており、今回は「お鮨食べに新潟へ」とつづり、ニットのトップス×ミニスカ姿を披露。カメラに向かって可愛らしい表情も見せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などのコメントが集まった。

引用：「山田あい」インスタグラム（@_.yamada.aiii._）