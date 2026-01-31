女性芸能人の“振り袖姿”に称賛の声「美しすぎる」「最高に素敵」
新年を迎えた1月、女性芸能人たちがインスタグラムで振り袖姿を披露している。成人の節目やイベントなど、それぞれの場で見せた和装姿は注目を集めた。ここでは、2026年1月に振り袖姿を公開した女性芸能人を紹介する。
【写真】美しい！ 女性芸能人の振り袖姿
27日、女優の小芝風花は「The Tabelog Award 2026」プレス向け発表会に出席した際の振り袖姿を披露した。投稿では、「数年ぶりに振袖を着せて頂きましたっ！ 食べログカラーで、とても華やかでした」と衣装について説明。さらに、「この髪飾り！ なんと刺繍で出来ているんです すごく繊細で、光にあたると上品に煌めいて、、トキメキでした」と、細部へのこだわりも明かしている。華やかさと上品さを兼ね備えた和装姿が印象的だ。
俳優・藤岡弘、の娘である天翔天音と藤岡舞衣の姉妹も、それぞれ振り袖姿を公開した。天翔は23日の投稿で、「成人しました 少し遅くなりましたが、先日、成人の日を迎えることができました」と報告。「20年間愛情をもってここまで育ててくれた両親に感謝です。これからはわたしから恩返しをしていきたいと思います」と、節目を迎えた心境をつづっている。
一方、妹の藤岡舞衣も、12日の成人の日に、「私も1月28日の誕生日で18歳 新成人を迎えるので..！ 前撮りをしていただきました」と報告。姉妹それぞれが晴れの日にふさわしい装いを披露し、成長の節目を感じさせる投稿となった。
21日には、乃木坂46の五百城茉央が振り袖姿を公開。「母の帯を身につけて、お世話になっている皆さんに囲まれて振袖を撮っていただきました 二十歳、無邪気な心を忘れずに頑張るぞっ」とコメント。8日に乃木神社で行われた乃木坂46の成人式で着用していた振り袖とは異なる装いとなっており、違った魅力を感じさせている。
現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロインを務めている高石あかりは、7日に振り袖姿を披露した。「今年もエイベックス晴れ着お披露目会にて事務所の方々と一緒に新年のご挨拶をすることができました。ありがとうございます！」と感謝。「ちなみに年女です」とつづり、新年らしい晴れやかな一幕を伝えている。
そして、『ばけばけ』の後に放送される2026年前期の連続テレビ小説『風、薫る』で、見上愛と共にヒロインを演じる上坂樹里も、6日に振り袖姿を披露。「今年も素敵な振袖を着させていただき、背筋が伸びる思いです。感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事と丁寧に向き合い精進してまいります。健康に一年を駆け抜けられますように」と、新年に向けた決意を記している。
それぞれの思いが込められた振り袖姿に、ファンからは「美しすぎる」「可愛い」「とってもお似合いですね」「最高に素敵です」といった声が寄せられている。
※高石あかりの高は正式には「はしごだか」。
引用：「小芝風花」インスタグラム（＠fuka_koshiba_official）、「天翔天音」インスタグラム（＠amane_tensho）、「藤岡舞衣」インスタグラム（＠mai_fujioka_official）、「五百城茉央」インスタグラム（＠mao.ioki.official）、「高石あかり」インスタグラム（＠a_akari1219）、「上坂樹里」インスタグラム（＠juri_kosaka）
