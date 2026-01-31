吉本興業は３０日、平成ノブシコブシ・吉村崇が企画する「勝手にシリーズ」最新作、最も「くだらない笑い」の王者を決める新たなお笑い賞レースイベント「ＴＨＥ ＬＯＷ」を３月３１日にルミネｔｈｅよしもとで開催することを発表した。

同イベントでは吉村がＭＣを務め、審査員として千鳥・大悟、ピース・又吉直樹、アインシュタイン・河井ゆずるが出演。出場芸人１２組は事前の告知を一切行わず、当日ステージ上で初めて明かされ、「この日１番くだらない笑い」で爆笑をかっさらった芸人が賞金を手にする。

会場チケットは、１月３１日午前１１時からＦＡＮＹチケットにて先行受付開始となっている。

以下、吉村のコメント

「知性を武器に躍進する昨今のお笑い界。まさに『Ｈｉｇｈセンス』一色！とんでもない時代でございます。吉村崇４６歳、正直に申しますとよく理解できない部分も多く、Ｈｉｇｈ過ぎる今のお笑いに疲れて参りました。

よってここに、新しい賞レースイベント『ＴＨＥ ＬＯＷ』の開催を宣言いたします！！！『Ｈｉｇｈセンス』ではなく、『Ｌｏｗセンス』、お笑いの原点とも言うべき最も古く、最もくだらない、しかし！決して滑り笑いではない、そんな！そんな賞レースです！

ＬＯＷぞよろしくお願いします」