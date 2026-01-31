柏・久保藤次郎　芸術的な左足弾でちばぎん杯勝利へ導く「完璧だった」新たな攻撃の手札へ

◆ちばぎん杯 柏２―１千葉（３１日・三協Ｆ柏）

柏はホームで千葉に２―１で勝利した。１７年ぶりのＪ１対決となった３０回の記念大会で、前回大会に続き連勝した。

苦しい時間帯が続く中、芸術的なゴールで勝利へ導いた。後半から千葉にペースを握られ同点に追いつかれたが、１―１の後半３８分にＭＦ久保藤次郎が魅せた。エリア手前でボールを受け左に切り返すと、中の様子をうかがいながら左足でシュート。きれいな軌道で放たれた一発は左ポストに当たるも、ネットの中に吸い込まれた。芸術的な一発に「完璧だった」と自画自賛すると、「相手の寄せがすばらしくて、対応されていた感覚はあった。その中でしっかり決めきれたのは自信になった」とうなずいた。

柏に加入した昨季は一気に右ウィングバックでブレイクし、シーズンを通じて７得点４アシストを記録。昨年７月の東アジアＥ―１選手権の日本代表にも選出された。持ち味のドリブルを武器にチームの躍進に貢献したが、さらなる武器を増やすために、左足でのシュートを強化した。まさに、その成果が出る一発。シーズンでも同じような攻撃が出来れば、柏の攻撃の引き出しに新たな強みが追加されることになる。

この試合では新加入のＭＦ山内日向汰、ＭＦ大久保智明が右シャドーに入り、右サイドでのコンビを組んだ。ともにドリブルが武器で、自身の強みとかぶる選手だが、「人それぞれの良さがある。それこそ、日向汰からのアシストでゴールもできた。すごいいいアジャストが出来ている感触がある」と手応えを抱いた様子。「ドリブラーにしか分からない気持ちがドリブラーにはある。その辺をしっかり共有できている」と話した。開幕戦の川崎戦まであと８日。さらに連携を深め、右サイドで相手を圧倒する。