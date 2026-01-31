アニメ「コナン」「ヒロアカ」周年コラボ実現 スペシャルPV＆原作者描き下ろしイラスト解禁
【モデルプレス＝2026/01/31】2026年に周年を迎えるTVアニメ『名探偵コナン』と、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』のWメモリアルイヤーを記念して、スペシャルコラボが実現。スペシャルコラボPVが1月31日放送のアニメ『名探偵コナン』のエンディングで放送・解禁されたほか、青山剛昌氏と堀越耕平氏による描き下ろしコラボビジュアルが公開された。
【写真】人気アニメ2作品のコラボ実現
TVアニメ『名探偵コナン』は1996年1月8日の放送から30年を、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』は2016年4月3日の放送から10年を迎える。本PVでは、それぞれの作品の主人公である、江戸川コナン（CV.高山みなみ）と緑谷出久（CV.山下大輝）がWナレーションを担当。2人の声がクロスオーバーし、そして「ふたつの時間がひとつになる―」のセリフで重なる演出で、Wメモリアルイヤーという特別な瞬間を象徴するPVとなっている。
さらに『名探偵コナン』原作者・青山氏と『僕のヒーロ―アカデミア』原作者・堀越氏が描き下ろしイラストでスペシャルコラボ。青山氏が緑谷出久を、堀越氏が江戸川コナンを描き下ろし、それぞれに周年をお祝いし合う唯一無二のイラストが公開された。両先生それぞれの個性が生かされた表情がたまらない2つのイラストは、今回のスペシャルコラボPVの中でお披露目された。
スペシャルコラボPVは、読売テレビアニメ公式YouTubeチャンネルのほか、【アニメ】名探偵コナン公式YouTubeチャンネル、TOHO animation公式YouTubeチャンネルで公開中。スペシャルコラボイラストは、ytv animation公式Xのほか、アニメ『名探偵コナン』公式X、アニメ『僕のヒーローアカデミア』で公開中である。
また、2月18日発売の『週刊少年サンデー』、2月16日発売の『週刊少年ジャンプ』にも、両先生のスペシャルコラボイラストの掲載が決定した。
TVアニメ『名探偵コナン』は放送30周年、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』は放送10周年。『名探偵コナン』では、読売テレビの歴史的名番組『鳥人間コンテスト』とのコラボエピソード回の放送や、10年ぶりの2時間スペシャルの放送を予定。『僕のヒーローアカデミア』では、堀越先生がコミックス最終巻で描き下ろしたエピソードのアニメ化となるNo.170+1『More』が5月2日夕方5時30分に読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送が予定されるなど、スペシャル展開が目白押し。両作品とも、すでに発表されている周年企画に留まることなく、更なるスペシャルな企画が発表・展開されていく予定となっている。（modelpress編集部）
