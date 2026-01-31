昭和ヘアは卒業ーー！【40・50代】丸っとマネOK♡「大人の今っぽボブ」

「そろそろ髪形を変えたい」と感じている大人女性に試してほしい「大人の今っぽボブ」をピックアップ。重たく見えがちな昭和ヘアは卒業して、こなれ感を演出できるヘアスタイルへシフトしましょう。今回ご紹介するのは、40・50代がマネしやすいボブスタイル。ぜひこちらを参考に、今っぽくヘアチェンジしてみて。

アクティブな印象の外ハネボブ

肩の位置で自然に外ハネしたボブスタイル。毛先に動きがあることで、アクティブな雰囲気を演出できそうです。@osm1019さんは「サロン帰りの仕上がりが長く続き、毎朝のスタイリングもラクに決まります！」とコメント。忙しい大人女性にぴったりなヘアスタイルです。

軽やかに仕上げたレイヤーボブ

こちらは、@kaito_litze.osakaさんが「レイヤーボブ × ナチュラルハイライト」と紹介しているヘアスタイル。表面のレイヤーが髪に動きをプラスし、軽やかな雰囲気に仕上がっています。ナチュラルなハイライトは、白髪を自然にぼかしたい人にもおすすめです。

コンパクトなシルエットの短めボブ

こちらのボブは、すっきりとした襟足が清潔感のある雰囲気。コンパクトなシルエットが全身をバランスよく見せてくれそうです。@amimotokiさんは「クセを生かすようなスタイリングも素敵に決まります」とコメントしています。

洗練された雰囲気のハイライトボブ

こちらは、@sakosakosakosakoさんが「大人女性におすすめの上品で都会的なハイライトカラー」とコメントしているヘアスタイル。細いハイライトが髪に立体感を与え、洗練された印象に見せてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@osm1019様、@kaito_litze.osaka様、@amimotoki様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri