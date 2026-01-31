ノーザンファームで生まれたＧ１馬の初子に、ＳＮＳでは反響が広がっている。ノーザンホースパークの公式インスタグラムは３１日、１月２６日に秋華賞とエリザベス女王杯でＧ１・２勝を挙げたスタニングローズに初子（牝、父イクイノックス）が誕生したことを報告している。

公式インスタグラムは「２０２２年秋華賞、そして２０２４年のエリザベス女王杯を制したスタニングローズが、元気いっぱいの女の子を出産しました！」と報告。続けて「初めての子育てとは思えないほど落ち着いていて、強い母性とたっぷりの愛情で、毎日とても甲斐甲斐しく仔馬のお世話をしています」と投稿した。

また、「そんな仔馬は、早くも少し“ジャジャうま”な一面がちらり。飛び跳ねるのが大好きで、放牧地では元気いっぱいに跳ねまわる姿を見せてくれています」と子馬の状況を説明。さらに「撮影日は雪の影響で、いつもより放牧時間は短め。それでも「まだ遊びたい！」と言わんばかりに、何度も馬房の外をのぞいては名残惜しそうにしていました」と活発な様子を伝えた。

この投稿に「これからも楽しみですね」「めっちゃ可愛いです」「イクイノックスパパのステキな流星とママの美貌の良いところＭＩＸ」「とってもいい顔していて早くも大物の予感が」「おてんば娘かと思いきや、ジャジャ馬」「活発そうな女の子」「お目目がとっても可愛い」「お嬢様オーラキラキラ」「流星がパパ似ですね」「やばい、泣きそう」「おでこの模様がしやもじみたいで可愛い」などのコメントが寄せられている。