TUBE¡¢THE ALFEE¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖOnce Upon a Time in Love¡×MV¸ø³«¡£Î¾¥Ð¥ó¥É¤¬¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àÉ÷¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦±ÇÁü¤Ë
TUBE¤¬¡¢THE ALFEE¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡ÖOnce Upon a Time in Love¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜMV¤ÏÎ¾¥Ð¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àÉ÷¤Î°ÕÍßºî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Åß¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿MV¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ëâ²¦¥ª¡¼¥µ¥à¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿¡ÈÉ¹¤ÎÀ¤³¦¡É¡£Åà¤Æ¤Ä¤¤¤¿À¤³¦¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿²Æ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢TUBE¤ÏTHE ALFEE¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£RPG¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¥³¥Þ¥ó¥É±é½Ð¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥àÉ÷¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ü¥¹Àï¤Ê¤É¡¢Êª¸ìÀ¤Î¹â¤¤Å¸³«¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
±ÇÁü¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦»³²¼ÎÊ¡£8bit¥²¡¼¥à¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÉ½¸½¤È·Ú²÷¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¤Ë¤Ï¡¢THE ALFEE¤Î50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤È¡¢TUBE¤Î40Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿Í×ÁÇ¤â¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÎòÂå¤Î°áÁõ¤ä¥é¥¤¥Ö±é½Ð¡¢Ì¾¶Ê¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àÉ÷¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ª¤ß¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤¬ËþºÜ¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️40¼þÇ¯µÇ°¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTUBE¡ß¡Ù
2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¡§https://tube.lnk.to/CADPm5
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
01. ¿¿²Æ¤Î¤¸¤å¤â¤ó¡¡TUBE ¡ß DA PUMP
02. ¥í¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡¡TUBE ¡ß ¹À¥¹áÈþ
03. No Shark No Surf - ²ÆÃÏ¹ö -¡¡TUBE ¡ß À»µ²Ëâ¶
04. ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¡¦¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¡TUBE ¡ß FRUITS ZIPPER
05. Once Upon a Time in Love¡¡TUBE ¡ß THE ALFEE
06. AHH SUMMER DAY¡¡TUBE ¡ß ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼ ¡ß LITTLE from KICK THE CAN CREW
07. £¶¡¢£¶¡¢Rock¡ª¡¡TUBE ¡ß ¶áÆ£¿¿É§ ¡ß ¿¥ÅÄÅ¯Ïº
08. ¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¡¡TUBE ¡ß GACKT
◾️¡ã40th Anniversary Live ¡ÖTUBE LIVE AROUND 2025-2026¡×¡ä
2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë ²¬»³¸©¡¦²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì¥Ï¥ì¥Î¥ï¡¦Âç·à¾ì
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë µÜºê¸©¡¦¥á¥Ç¥£¥¥Ã¥È¸©Ì±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ±é·à¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë Ê¡²¬¸©¡¦Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë ·²ÇÏ¸©¡¦¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì Âç·à¾ì
2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë µþÅÔÉÜ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë ½©ÅÄ¸©¡¦ÂçÀç»ÔÂç¶Ê»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë »³·Á¸©¡¦¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ê¤ó¤è¤¦¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¹Åç¸©¡¦¹Åç¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë Ê¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë °¦ÃÎ¸©¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë °¦ÃÎ¸©¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î8Æü¡Ê¶â¡Ë ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û»ÔÌ±²ñ´Û
2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru
2026Ç¯5·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë ÅìµþÅÔ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
2026Ç¯5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë ²Æì¸©¡¦ÆáÇÆÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì¤Ê¤Ï¡¼¤ÈÂç·à¾ì
2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë ²Æì¸©¡¦ÆáÇÆÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì¤Ê¤Ï¡¼¤ÈÂç·à¾ì