照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲

昨年1月の大相撲初場所で現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が31日、東京・両国国技館で「照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」に臨んだ。断髪式での同期生との握手のシーンに、感涙のファンが続出した。

日本相撲協会は公式Xに「断髪式の様子」として1枚の写真を投稿した。

笑みを浮かべる照ノ富士と握手しているのは、同期の明生（立浪）だった。2011年の五月技量審査場所で初土俵を踏んだ2人。友情シーンに、X上には感涙のファンがあふれた。

「事あるごとに同期生の明生関の名前出してくれててこんな場面見たら泣く」

「同期だもんなぁあああ泣ける」

「同期の明生 握手も。 ここもちょっとウルッと来たりするわけで」

「明生関と握手のところで泣きそうに。。。」

「明生の鋏を思い出すと 胸熱…」

「照ノ富士と明生の握手に感動。明生は照ノ富士にとって特別な存在なのよね」

「照ノ富士と明生はやっぱり良い関係なんだなと」

断髪式には小野伸二さんや北島康介さんらスポーツ界の著名人も参加。元横綱の白鵬翔さん、花田虎上さんら大物が続々と登場していた。



（THE ANSWER編集部）