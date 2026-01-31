◇静岡県高校バスケットボール新人大会▽男子５位決定戦 沼津中央６６―４５静岡学園（３１日・香陵アリーナ）

沼津中央が静岡学園に快勝した。２９日のＢリーグドラフトで横浜ＢＣの１巡目（全体３位）で指名されたＯＢ新井楽人（２２）＝日大４年＝の教えを胸に後輩たちが５位の座を死守した。

ドラフト前の１月中旬だった。母校に訪れた新井と一緒に練習した沼津中央の選手たちがコートで奮闘した。「高校の先輩がドラフト１巡目で指名されたのはすごく励みになる」と話すＳＧ渡辺碧波主将（２年）が、プレーでチームを引っ張った。先輩と同じくチームでポイントゲッターを務める主将は「エースの自覚を持つことが大事と言われた」とアドバイスを忘れず、積極的にゴールに向かっていった。

当面の目標は県総体で優勝しての全国大会出場だ。現在４連覇中で、Ｂリーグドラフトで茨城の１巡目（全体２位）指名された赤間賢人（２０）＝東海大２年＝の母校・藤枝明誠が最大の壁となる。「打倒・明誠でやっていきたい」。歴史的ドラフトで１位指名された先輩に負けず、沼津中央が上を目指す。