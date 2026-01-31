『コナン』×『ヒロアカ』コラボ実現でPV公開 青山剛昌×堀越耕平お互いの作品イラスト描く
テレビアニメ『名探偵コナン』放送30周年、『僕のヒーローアカデミア』放送10周年を記念して、スペシャルコラボが実現した。本日31日放送の『名探偵コナン』エンディングで、スペシャルコラボPVが放送・解禁された。
【動画】センス抜群！新イラストお披露目 『コナン』×『ヒロアカ』コラボPV
PVでは、それぞれの作品の主人公である、江戸川コナン（CV.高山みなみ）と緑谷出久（CV.山下大輝）がWナレーションを担当。2人の声がクロスオーバーし、そして「ふたつの時間がひとつになる―」のセリフで重なる演出で、Wメモリアルイヤーという特別な瞬間を象徴するPVとなっている。
さらに『名探偵コナン』原作者・青山剛昌と『僕のヒーロ―アカデミア』原作者・堀越耕平が描き下ろしイラストでスペシャルコラボ。青山が緑谷出久を、堀越が江戸川コナンを描き下ろし、それぞれに周年をお祝いし合う唯一無二のイラストが公開。それぞれの個性が生かされた表情の2つのイラストは、今回のスペシャルコラボPVの中でお披露目されている。
また、『名探偵コナン』では読売テレビの歴史的名番組『鳥人間コンテスト』とのコラボエピソード回の放送や、10年ぶりの2時間スペシャルの放送を予定。『僕のヒーローアカデミア』では、堀越がコミックス最終巻で描き下ろしたエピソードのアニメ化となるNo.170+1『More』が5月2日午後5時30分に読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送が予定されるなど記念企画が控えている。
両作品とも、すでに発表されている周年企画に留まることなく、さらなるスペシャルな企画が発表・展開されていく予定となっている。
