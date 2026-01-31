女優でモデルの嵐莉菜（21）が31日、自身のインスタグラムを更新。人生で初めて好きになったアーティスト「レディー・ガガ」のライブへの参戦を報告した。

「昨日、レディーガガ様の最終日をVIP GOLDで見てきました」とつづり、来日公演を行っていたレディー・ガガの東京ドーム公演最終日に参加したことを報告した。

「一度VIPが外れて、行けない事が怖くて2日目を応募。その後、また抽選があった時にVIPに応募し、なんとか当たりました」と嵐。「人生で初めて、チケットもグッズも含め結構な大奮発をしましたが、人生で初めて好きになった方なので、オールOK 本当に良かった！！」とつづった。

「信じられないほど、ガガ様が近くてもうやばかったです 今回、サプライズ曲で歌ってほしかったHairを歌ってくれて、一緒に行った幼馴染と大号泣しました笑」とした。

「ガガ様の曲は全部、和訳が本当に素晴らしいのでHairやBorn this wayをぜひ、和訳を含めて聴いてみてください 終わるのが本当に寂しくて辛かった、、！またすぐきてほしいです、、本当に大好きGAGA」と記した。