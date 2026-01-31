フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が３１日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「プロ野球開幕ＳＰ どこよりも早い順位予想」。岩本勉氏、内川聖一氏、坂口智隆氏、清水直行氏、辻発彦氏、鉄平氏らパ・リーグの有名ＯＢをゲストに招いた。

開幕戦の思い出を聞かれた岩本氏は１９９８年を述懐。

「誰が開幕（投手）か。僕は、もうゴリゴリ投げたい気持ちであったんですけども。オープン戦の途中、東京ドームの外野でウォーミングアップしてると、ピッチングコーチがテクテクっと来て。『岩本！』って、ピョン！ってボール投げてきたんで。パチって捕って。（コーチは）『いや、（ボールを）よく見といてくれ！』って。パッて見たら『９８年開幕投手 岩本勉』って書いてあったんです…」と振り返った。

岩本氏は「めちゃくちゃうれしくて！野球アニメでしか聞けへんようなボールを握りしめる『ミシ！ミシ！』っていう音を感じながら！感じた！」と笑わせた。

さらに「ほんで完封勝利を収めて。試合終わって監督と握手してるときに『来年も頼むわな！』って最速の開幕投手を言い渡された。翌年も。これも、あまり大きな声じゃ言えないんですけども…」と前置きし「完封勝利させていただきました！はい！」とカメラ目線で絶叫した。

岩本氏は、つづけて「東京ドーム！近鉄戦！２年連続開幕完封いうたらパ・リーグでいうたら稲尾（和久）さんや言うて大騒ぎー！はぁーこれだけは今日は言いたかったー！」と「鉄腕」の愛称で知られたレジェンド・稲尾和久さんの名も挙げて、まくし立てた。

浜田は岩本氏のアグレッシブすぎるトーク術に苦笑。「だいぶ腕を上げとるな…！これ、うちのスタッフ分かる？これがセ・リーグとパ・リーグの違い…」と前に前にと出てくる岩本氏の積極性を絶賛して爆笑させていた。