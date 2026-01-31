TUBEとTHE ALFEEが“ゲーム”の世界で戦闘!? 両者ファンの胸熱の遊び心あふれるMVが公開に
TUBEが、THE ALFEEとコラボレーションした楽曲「Once Upon a Time in Love」のミュージックビデオをYouTubeで公開。長年にわたり第一線で活躍してきた両バンドの歴史と遊び心が交差する、レトロゲーム風の意欲作となっている。
【ライブ写真】THE ALFEE、105回目の武道館 メンバーのソロショット！
同曲は、TUBEのデビュー40周年を記念して2025年8月6日に発売されたコラボレーションアルバム『TUBE×』に収録された楽曲。“冬”をテーマにした歌詞からインスパイアされたミュージックビデオの舞台は、“魔王オーサム”に支配された氷の世界。凍てついた世界に閉じ込められた“夏”を取り戻すべく、TUBEはTHE ALFEEの力を借り、目まぐるしく移り変わるフィールドでバトルを繰り広げていく。
RPGを思わせるステージやコマンド演出、アクションゲーム風の戦闘シーン、緊張感あふれるボス戦、物語性の高い展開など、見どころたっぷりの内容となっている。映像を手がけたのは、ドットアートを得意とする映像クリエイターの山下諒氏。8bitゲームを彷彿（ほうふつ）とさせるビジュアル表現と軽快なアニメーションで、楽曲の世界観を鮮やかに描き出している。
ミュージックビデオには、THE ALFEEの50年以上にわたるキャリアと、TUBEの40年間の歩みをオマージュした要素も随所に散りばめられている。歴代の衣装やライブ演出、名曲を想起させるギミックがレトロゲーム風の世界観に巧みに溶け込み、長年のファンも思わず胸が熱くなる仕かけが満載だ。
時代や歴史を越えて交差する2組のバンドの軌跡が、「Once Upon a Time in Love」という物語として結実。どこか懐かしくも新鮮味あふれるミュージックビデオは、話題を呼びそうだ。
