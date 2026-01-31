MBSラジオは30日深夜、ダウンタウン・浜田雅功（62）が発起人の音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル」を今年も6月6、7日に万博記念公園（大阪府吹田市）で開催することを30日深夜、発表した。

浜田が、パーソナリティーを務める同局「ごぶごぶラジオ」（金曜深夜0・30）の同日放送で公表。「絶対来なさい!!」との直筆メッセージも公開された。

第3回となる今回は規模を拡大。これまでの同公園・もみじ川芝生広場から関西最大級の野外会場、同公園・東の広場に場所を移し開催する。MC、ヘッドライナーはもちろん浜田が務める。

この日、第1弾出演ア―ティストの発表も行われた。6日には、同フェスのテーマ曲「人生爆笑」を手掛けた「湘南乃風」が3年連続参戦。7日には、人気俳優・北村匠海が所属する4人組バンド「DISH//」が初出演する。チケットの最速先行受付は30日深夜の番組放送開始と同時にスタートした。

同フェスは、「ごぶごぶラジオ」で浜田が軽く提案したことから、2024年に初開催された。自らフェスの“CEO”に就任し、人脈を生かしたブッキングや宣伝活動、グッズのイラストも手掛けるなど力を入れてきた。

昨年は、浜田が体調不良から復帰後初の公の場となり、長男で「OKAMOTO'S」のベーシスト、ハマ・オカモトとの親子共演も話題となった。