霜降り明星のせいやが３０日深夜に放送されたニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」に出演し、２３日に放送されたＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」の放送内容について語った。

冒頭から、せいやが「とんでもない話題が。大ニュース」と切り出し、ダブルヒガシ東京進出などを話題にすると、粗品が「あったやろ、今週エグいの！ヤングケアラー！」と突っ込み。

せいやは「まだ大人になるなよ、しか言えません。ホンマにこの１週間、どこいってもその話。どんな現場行っても、『あれ、どうなん？』って、ずっとこの話でした」と明かした。

ラジオ前にはナイトスクープの収録もあり、スタッフらに「まったく触れへんのも変やし、どれぐらいしゃべれるんですかねって聞いた」というが、「オレ一人の動きとか発言で邪魔になることもある。オレが言えるのは、とにかくまだ大人になんなよ、っていう、子供は子供らしくという、その言葉だけ」と語った。

さらに話題を続けようとする粗品にツッコみながら、現状については「考察されすぎてるのよ、正直」とポツリ。「メッセージ性だとか、せいやはこういうことを考えているんちゃうかとか、変に持ち上げられたりしてたんですけど、いい人とかでもなくて、シンプルに子供にまだ大人にはなるなよって言っただけやねん。それだけ、それ以上でもそれ以下でもない。変にメッセージ込めたとかないんですよ」と語った。

依頼者家族が炎上している状況に「オレが勝手に動いてな、ＹｏｕＴｕｂｅ撮りにいって誤解を解くとか考えた」というが、「オレが一人で動いてもまきをくべることになる」と、思いとどまったという。「このままでは子供が疲弊していくだけのことやから。みんな、子供守るという動きは一緒やねんけど、叩いてしまうと、疲弊するのは子供やから。そこをぐっとこらえられたらええねんけどな」と訴えていた。

２３日の「探偵！ナイトスクープ」では「６人兄妹の長男を代わってほしい」という依頼をせいやが担当。長男に代わり、弟、妹の世話などを手伝った。しかしこれがヤングケアラーに当たるのではないかという指摘とともに、両親に対する誹謗中傷などが殺到。同番組が公式ＨＰで２度にわたって声明を出す事態に発展していた。