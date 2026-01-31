「祝！よしもと美容部結成しちゃいます！in大阪」が31日、大阪市内で開催され「美容将軍」ことシルク（年齢非公表）、シルクから「美容番長」を受け継いだレインボー池田直人らが出演した。

2007年の「第1回べっぴん塾」開催以後、ひたすら美を追究してきたシルクが満を持して「よしもと美容部」を立ち上げた。今回は男性ファンも参加OKで「わたしの美容イベントに男性が来るのは初めて。ゆくゆくは男女半々になればいいな」（シルク）

池田とともに、元NMB48の小嶋花梨らについて、新部員にふさわしいかどうかを審査した。それぞれ90秒で自己アピールを行った結果、小嶋、祇園・木崎、爛々・萌々、現役エステティシャンでもある吉本新喜劇の桜井雅斗はすんなり部員に認められた。

体重107キロ、日々ほとんど洗顔もしない豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラについては審査が難航したが「伸びしろが大きいし、補欠部員ということで」認定された。

ギャンブルゴリラは「洗顔って、洗剤で洗うんですか？ ママレモン？」とおとぼけコメントで笑いを誘いつつ「ここからきれいになっていく様を見てもらいたい」と満足そうだった。

シルクは「老化を食い止めるポーズ」を披露したり、目の下のたるみを防止する美顔筋トレなどを実演しながら、美容の普及活動に力を入れていた。終演後は「イベントは東京でもやりたいし、美容事業部としてブランドを立ち上げられるようになればうれしい」と今後を見据えていた。