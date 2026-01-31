B’z松本孝弘氏プロデュースの１本をはじめ、ウイスキーと合わせる至福のチョコレート４選　少し大人のバレンタインを演出

バレンタインデーまであとわずか。甘くとろけるようなショコラ、クッキーやナッツをコーティングしたもの……数々あるけれど、やはりもらってうれしい、送って楽しいものを選びたいもの。『おと週』としておすすめしたいのは、大人に向けた、それもお酒好きな人に渡したいショコラ。中でもウイスキー×チョコレートの組み合わせはバーでも定番の美味なる組み合わせ。自宅でバー的雰囲気を楽しむのもよし、ショコラをバーに持ち込んで楽しませてもらうもよし。大人だから楽しめる組み合わせにぴったりな、ウイスキーによく合うチョコラ４ブランドを選んでみました。

B’z松本孝弘氏プロデュースのウイスキー「AION」

●音楽好き、ウイスキー好きにすすめたい、エレガントで力強さもある一本

B’z松本孝弘氏プロデュースのウイスキー「AION」

今回、ショコラに合わせるウイスキーは、B’zの松本孝弘氏が兵庫県明石市にある「江井ヶ嶋酒造」とコラボレートして造った「AION」。ブルーのラベルが綺麗だ。

エレガントなバニラや柑橘を思わせる香りの中にスモーキーさが潜み、口に含めば上品な甘みやスパイシーな味わいがバランスよく広がっていく。余韻も長く、ストレートでもロックでも、ソーダ割りでも。もちろん様々なショコラと合わせても。幅広い楽しみ方ができる上質な１本だ。

オンラインストア「Musing」（https://musing.jp/shop/tak_aion/）にて発売中。

1本3万1900円（送料別）

『ル・ショコラ・アラン・デュカス』の「ペピクール」

●ストロベリー、ユズ、ピスタチオの味わいがウイスキーの個性を引き立てる

『ル・ショコラ・アラン・デュカス』の「ペピクール」（９個入り4860円）

フランス料理の巨匠アラン・デュカス氏が手がけるパリ発のショコラ専門店『ル・ショコラ・アラン・デュカス』。カカオ豆の焙煎から伝統製法を用いてショコラを完成させている。

今回紹介するのは、幾何学的にデザインされたハートがかわいらしく印象的なショコラを詰め合わせた「ぺピクール」。

ストロベリーのガナッシュが詰まった「ショコラ・オ・レ」、ピスタチオのプラリネが詰まった「ショコラ ノワール」、ユズのガナッシュとココナッツのプラリネが２層になりマーブル仕立てに仕上げた「ショコラ」と３種のフレーバーが揃い、それぞれの風味がウイスキーの甘みやエレガントさを引き立てる。

中でもユズの爽快な味わいはスモーキーさを軽やかに変えてくれる相性の良さ。ウイスキーはストレートやロック、しっかりとした味と合わせた方がベターだ。

『東京工房』『日本橋高島屋』『大阪大丸心斎橋』『羽田空港』『渋谷スクランブルスクエア』の５店舗とオンラインストア（https://lechocolat-alainducasse.jp）で発売中。

９個入り4860円、６個入り3780円

『JOHN KANAYA』の「キャラメルホリック」

●ウイスキーに合うショコラを、ショコラに合うウイスキーを選ぶ楽しさ

『JOHN KANAYA』の「キャラメルホリック」（３個入り2160円）

オーナーである金谷鮮治氏の美学の結晶とも言える『西洋膳所 JOHN KANAYA 麻布』は、2000年初頭に多くの人に惜しまれつつ閉店。しかし、金谷氏のダンディズムやレストランで培った文化をショコラを通して表現する『JOHN KANAYA』が2025年8月、恵比寿に移転オープンした。きらめくショコラが並ぶカウンターの一角に、ショコラとお酒のペアリングを試せるスペースもあるのが特徴だ。

そんな『JOHN KANAYA』からセレクトしたのは「Caramel Holic（キャラメルホリック）」。130℃、160℃、190℃と炊く温度を変えたキャラメルでコーティングしたキャラメルガナッシュ３種のボンボンショコラの詰め合わせ。

どれも「グレンアラヒー12年」と相性の良いショコラだが、130℃の甘さはエレガントなウイスキーの、190℃のビターな雰囲気はピートの効いたウイスキーの個性を引き立てる。甘くビターな160℃は万能といった印象だ。各ショコラに合うウイスキーを探すのも楽しいし、ひとつのウイスキーで各ショコラの味わいを比べてみるのも面白い。

『恵比寿店』のほかオンラインストア（https://johnkanaya.jp）で販売中。

３個入り2160円

『Minimal』の「全種食べ比べセット -7DAYS CHOCOLATE-（14枚入）」

●素材にこだわり作り上げた７種のショコラでウイスキーの様々な魅力を楽しむ１週間

『Minimal』の「全種食べ比べセット -7DAYS CHOCOLATE-（14枚入）」（７種 各２枚3640円）

世界各地の農園に足を運び、厳選して仕入れたカカオを使用。引き算の哲学から、最小限の素材でカカオのポテンシャルを最大限引き出したクリアで香り豊かなチョコレートを生み出す『Minimal- Bean to Bar Chocolate -（ミニマル）』。

ウイスキーと共に楽しみたいなら、「全種食べ比べセット -7DAYS CHOCOLATE-（14枚入）」がおすすめだ。例えば、「PRIME（もしくはFRUITY・SAVORY）」×ソーダアップならチョコレートの甘さと余韻までの変化を楽しめるし、「HIGH CACAO」×ストレートなら、両者の豊かな香味が楽しめ、満足度も高い。

さらに「CLASSIC」×オン・ザ・ロックではチョコレートの甘さをしっかり感じられ、「NUTTY」×トワイスアップなら多様な甘みに陶然となる。

同じウイスキーながら、合わせるチョコレートを変え、飲み方を工夫するだけで、きっとウイスキーの新しい魅力や、製法によって異なるチョコレートの繊細さに出会えるはずだ。

『富ヶ谷本店』『代々木上原店』『祖師ヶ谷大蔵店』『麻布台ヒルズ店』のほかオンラインストア（https://mini-mal.tokyo）で発売中。

７種（各２枚）3640円

『BENOIT NIHANT（ブノア・ニアン）』の「グランクリュ ボックス」

●ウイスキーが引き立てる産地で異なるショコラの魅力を知る

『BENOIT NIHANT（ブノア・ニアン）』の「グランクリュ ボックス」（６種６個入り3672円）

最良の風味と品質のカカオ豆を世界中の農園から探し、産地で異なる個性を活かした香り豊かなで心地よい余韻を残すショコラを丁寧に作り続ける『BENOIT NIHANT（ブノア・ニアン）』。中でもおすすめなのは、香りや酸味など産地で異なるカカオの様々な魅力をひと箱に詰めたボンボンショコラのアソートだ。

新作となるペルーの自社農園のカカオを使用した「フィンカ ルイ デ シサ」。エクアドル産カカオを使った「ハシエンダ ビクトリア」。さらに日本初登場となる、ニカラグア産カカオを使用した「サン ホセ デ ボカイ」、やはり日本初登場となる、ベネズエラ産カカオを使用した「クヤグア ヴィラージュ」など６種のボンボンショコラたち。

単体で食べてももちろん、たちまち笑顔になる味わいだが、ウイスキーに添えると、香りや酸味、ビター感といった産地で異なる繊細な個性を楽しめるはず。このガナッシュにはこのウイスキー！ そんな風に、個性を引き立てる個性をおいしく探し出してみて。

『銀座店』『虎ノ門ヒルズ店』『西武池袋店』ほか、オンラインストア（https://benoitnihant.jp）で発売中。

６種６個入り3672円

撮影／鵜澤昭彦、大西 陽 文／編集部 撮影協力／『家鴨社』＠神楽坂

※各ブランドの商品は期間限定の場合もあります。購入の際にご確認ください。

至福のチョコレートとウイスキーで少し大人のバレンタインはいかが？（5枚）