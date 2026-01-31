バスケットボール女子日本代表のヘッドコーチを務めるコーリー・ゲインズさんが、子どもたちにミスを恐れないことの大切さを伝えました。



24日、新潟市で開かれたトークショーには、小学生や大学生など、約100人の選手が参加しました。コーリー・ゲインズさんは、アメリカのプロバスケットボール・ＮＢＡでプレーした経験があり、2022年から男子日本代表のコーチも務めました。コーリー・ゲインズさん「一番大事なのはミスを恐れないこと。今この瞬間に集中すべき」と語りました。参加した小学生は「ミスをしても、下を向かずにやっていきたい」と話しました。



バスケ女子日本代表は、今年3月にFIBA女子バスケＷ杯2026の予選に臨みます。