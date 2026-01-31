いったいなぜ？ 元代表監督を含む73人が永久追放に…中国サッカー界の腐敗した内情に国内メディアも愕然「摘発の嵐だ」

元代表のレジェンドだったリー・ティエ氏(C)Getty Images

衝撃の実態が浮かび上がる処分が明らかになった。去る1月29日に中国サッカー協会（CFA）は、元中国代表監督であるリー・ティエ氏を含む関係者73人に対し、永久追放処分を命令。さらに国内プロリーグで八百長などの不正行為を行った13クラブにも、勝点の剥奪や罰金を命じた。

同国サッカー界に蔓延る腐敗した体制が洗い出される形となった。抜本的な改革を図るべく大ナタを振るったCFAは、SNSを通じて「業界における規律の強化やサッカーを取り巻く環境の浄化、公平な競争を維持するための対処が必要だった」と発信。内部的な見直しが大規模なものであったことを公にしている。

驚くべきは処分の対象となった人物たちだ。

代表格となったのは、2019年から21年まで代表チームを率いたリー・ティエ氏。現役時代にプレミアリーグの名門エバートンでプレーした大物は、2024年12月に収賄罪で20年の懲役刑を言い渡されていた。

そのほか、過去に1100万ドル（約17億円）相当の巨額賄賂を受け取ったとして終身刑が言い渡された元CFA会長のチェン・シューユアン氏など計73人の幹部が、公安部も協力した今回の処分対象となった。

各地域のサッカー協会重役も摘発された今回の一件。問題の根深さを感じさせる内情が次々と明らかになり、中国国内でも波紋が広がっている。