J3に昇格したレイラック滋賀が31日、岐阜市の新日本ガス球技メドウでFC岐阜と非公開の練習試合（45分×2）を行い、2―1で勝った。得点者のみの発表で、前半は岐阜・DF大串昇平（23）と滋賀・MF木下礼生（23）がゴールを奪い合って1―1で折り返し、後半に滋賀がMF鈴木翔太（25）が勝ち越しゴールを決めた。関ケ原を挟んだ隣県対決ながら、J2・J3の百年構想リーグでは別組のクラブを相手の勝利で1週間後に開幕する地域リーグに弾みをつけた。

滋賀の和田治雄監督（56）は27日の新体制発表会で「60チームの60位という位置づけ」と話していたが「開幕からいきなり（J2の）大分という強い相手。びっくりするような、ニュースになるような結果を残したい」と“ジャイキリ宣言”しており、30位以上に目標を置いて半年のリーグ戦を戦う。

滋賀の本拠・平和堂HATOスタジアムがある彦根市は寒冷地として扱われ、降雪地域を分散する観点からリーグ戦は近畿や中部から離れた中国・九州地域のクラブと戦う。8日の開幕戦から4試合は大分、山口、琉球、北九州とアウェー戦が続き、3月8日の熊本戦で初のホームゲームを迎える。