巨人の田中瑛斗投手（26）が31日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。新婚ホヤホヤ妻への愛情をダダ漏れさせた。

この日のテーマは「今年の抱負」。

蛯原哲アナウンサー（51）から直撃された田中瑛。渡された色紙に大きなハートマークだけを書き込んで満面に笑みを浮かべた。

中川は「お風呂で娘に泣かれない！」、大勢は「いっぱい食べる」、甲斐は「体重を落とす。」、岸田は「パック」、阿部監督は「前進」と当然ながらそれぞれ文字を書いたが、でっかいハートマークだけ…。

昨季のシーズン後に結婚を発表した新婚ホヤホヤだけに、蛯原アナも「ごちそうさんです！」と笑うしかないほほ笑ましい状況となった。

「ルンルンのハートで。結婚したんで。1年間円満に過ごしたいなっていう…抱負です！ふふふ…」とニヤニヤ顔でのろけが止まらないリリーバー。

家庭円満のために何が必要だと思っているか問われると「家事をこまめに手伝うとか。ふっふっふっふ…。食器洗ったりとか」と笑顔で回答した。

「大事ですね」と言われると「そういうところをできればなって思います」とし、できないからって新妻に怒られないですよね？には「それはないですけど、やっぱり段々（不満が）積もってくると思うんで…。ふふふふ…」とどうしても我慢を強いられることが多くなるであろう“プロ野球選手の妻”の心情に早くも最大限の配慮。

「よくお分かりで。普段やらないからこそやるとちょっとこう…ポイントアップになる可能性ありますね」と蛯原アナに水を向けられると、「そういうの、狙ってないですけどね」と言いつつ終始にやけ顔だった。