STARTO社関西出身メンバー集結『ほんまおおきに大阪松竹座』生配信決定にファン歓喜
5月公演をもって閉館を予定している大阪・松竹座で、3月24日に行われるSTARTO ENTERTAINMENT社関西出身のアーティストが一堂に会するイベント『ほんまおおきに大阪松竹座』の生配信が決まった。きょう31日に公式Xで発表された。
【写真】素敵！対照的な私服で登場したKing ＆ Prince
同劇場で公演を行ってきたSTARTO ENTERTAINMENT社関西出身のアーティストによるイベント。タイトルは『ほんまおおきに大阪松竹座〜WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ!卒業式。〜』。
FAMILY CLUB onlineで生配信。日時は3月24日午後6時から。後日見逃し配信も予定。視聴チケット販売期間はきょう31日午後5時から。
発表されるとSNSでは「生配信ありがとうございます！」「配信、やってくれると信じてました!!」「生配信楽しみにしてます！」と喜びの声が数多く寄せられた。
出演はSUPER EIGHT（横山裕、村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義）、WEST.（重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、濱田崇裕※濱＝異体字、小瀧望）、なにわ男子（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）、Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、永瀬廉（King ＆ Prince）、向井康二（Snow Man）、室龍太、今江大地、関西ジュニア。
道頓堀エリアにある大阪松竹座ビルは、1923年（大正12年）に活動写真館（映画館）として開業、97年（平成9年）には演劇の劇場として新開場し、多彩な興行を続けてきた。関西初の本格的な洋式劇場であり、ネオ・ルネッサンス様式の特徴的な正面ファサードで、空襲も乗り越えるなど、道頓堀のシンボルの一つとして愛されてきた。
