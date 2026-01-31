¡Ú É¹Àî¤¤è¤· ¡Ûà¤³¤Î´Ö¡¢20Âå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Äá50ÂåÌÜÁ°¡ªÁá¤¯¤âÇ¯Ëö¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¿·¶Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë
²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·ÆÃÊÌ¸ø±é¡×¡Ê2·î18Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë»³ºê¼ùÈÏ¤µ¤ó¡¢ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤µ¤ó¡¢ÀÐÁÒ»°Ïº¤µ¤ó¡¢´Ý»³ÃÒ¸Ê¤µ¤ó¡¢¾åÌî¤Ê¤Ä¤Ò¤µ¤ó¤é¤È½Ð±é¡£½ª±é¸å¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú É¹Àî¤¤è¤· ¡Ûà¤³¤Î´Ö¡¢20Âå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Äá50ÂåÌÜÁ°¡ªÁá¤¯¤âÇ¯Ëö¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¿·¶Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë
¼«¿È4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÌÀ¼£ºÂ¸ø±é¡£Âè°ìÉô¤Ç¤Ï¡ÖÇò±À¤Î¾ë¡×¤òÂêºà¤ËÀï¹ñ»þÂå¤ÎÊª¸ì¤òÈäÏª¡£2Éô¤Ç¤Ï·É°¦¤¹¤ëÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¡¢ËÌÅç»°Ïº¤µ¤ó¤Î²Î¤â¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¤¹¡£
½éÆü¸ø±é¤ò½ª¤¨É¹Àî¤µ¤ó¤ÏàÀÐÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤È¤â¡Ê¼Çµï¤ò¡Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿á¤ÈÄ¹¤¯·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤ëÀèÇÚ¤È¤Î¶¦±é¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æà25ºÐ¤Ç¿·½É¥³¥Þ·à¾ì¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¡¢2Ê¬¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿á¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¡£
à¶ÛÄ¥¤Ç³Ú¤·¤á¤Ê¤¯¤Æ´é¤¬°ú¤¤Ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ÄËÜÅö¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»þÂå·à¤äÃåÊª¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢´¶À¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Î·Î¸Å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàÀÐÁÒ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤ÆÎ©¤Á·Î¸Å¤«¤é¥»¥ê¥Õ¤¬´°àú¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤«¤é¿Ì¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÀº°ìÇÕ¡£¤â¤¦ÅÓÃæ¤ÇÇ®¤¬½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£¹¹Ç¯´ü¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤Éá¤È¸ì¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
É¹Àî¤µ¤ó¤Ïà¤É¤ó¤É¤ó³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¼«¸Ê¹ÎÄê¤ò¹â¤á¤Æº¹¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¤¹á¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¿·¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¡Ö¤Û¤É¿ì¤¤¼ò¡×¤ÎÊý¤â³§¤µ¤ó¤¼¤Ò±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¸ì¤ë¤È¡¢Åçºê¤µ¤ó¤«¤éà¤â¤¦Ç¯Ëö!?á¤È¶Ã¤«¤ì¡¢É¹Àî¤µ¤ó¤ÏÎäÀÅ¤Ëà¤½¤¦¡¢¤â¤¦Áá¤áÁá¤á¤Ë¸«ÀÑ¤â¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤â¤¦¡Ä40ÂåºÇ¸å¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¤³¤Î´Ö20Âå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¡Á¤¥¡¢¤Ï¤¤¡ªá¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¸«¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û