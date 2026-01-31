妊娠を発表したモデルの冨永愛（43）が31日、自身のインスタグラムを更新。最近ハマっているスイーツを紹介した。

冨永はストーリーズで「妊婦に優しいマフィンその2」とし、28日に紹介したマフィンのココアバージョンを披露。

先日のマフィンはAIに相談して作ったことを明かしており、この日も「最近こんなんばっかり作ってます笑 先日のベリーマフィンのココアVR.」と説明した。

さらに、バナナやメープルシロップ、ピーナッツバター、卵、アーモンドミルク、オーツ粉などの材料に無糖ココアパウダーや、トッピングにチョコチップ、クルミを加えたレシピも紹介「ほんのり甘いくらいだよ」とつづっている。

冨永は2004年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、05年3月に長男・章胤を出産。09年に離婚し、その後はシングルマザーとして一人息子を育てた。昨年12月には、インスタグラムを通じて「このたび、俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と発表。20年ぶりのおめでたであることや、40歳を過ぎての妊娠に注目が集まった。1月に入ってからマフィンのほかにも、バナナを使ったティラミスなど、体に優しい手作りスイーツを紹介している。