北野エースの人気商品を10％OFFで購入できる「FAN BOOK」登場、その特典内容とは
独自の品ぞろえと目利き力で支持を集める食料品店・北野エースは、近年SNSでも存在感を高めている存在だ。「カレーなる本棚」や「めしとも」シリーズをきっかけに、その名を知ったという人も多いだろう。
行くだけ……いや、行く前からワクワク(&よだれ)が止まらない。そんな北野エースの魅力をぎゅっと詰め込んだムック『北野エース FAN BOOK』(宝島社)が、今月発売された。
○北野エースの魅力をまとめて知れる1冊
『北野エース FAN BOOK』(宝島社)
『北野エース FAN BOOK』は、全国で人気の“食のセレクトショップ”として知られる北野エースの世界観や強みを、1冊に凝縮したファン向けムックだ。定番・人気商品の紹介をはじめ、バイヤーのおすすめコメント、北野エース好きによる口コミ、PB商品を使ったアレンジレシピなど、内容は多岐にわたる。
さらに、店長の一日に密着したコラムなど、普段はなかなか見えない「お店の裏側」に触れられるのも読みどころ。北野エースの代名詞ともいえる「カレーなる本棚」についても、しっかりとページが割かれている。
『北野エース FAN BOOK』(宝島社)より
○実店舗でもWEBでも使える「スペシャルパスポート」に注目
このムックが注目を集めている理由のひとつが、袋とじ特典として付いてくる「スペシャルパスポート」の存在だ。
このパスポートを使うと、北野エースの対象店舗※およびWEB SHOPでの買い物が10％OFFになる。実店舗とオンラインの両方で利用できる割引特典が付くムックは、実はそれほど多くない。
普段よく購入する定番商品はもちろん、「気になってはいたけれど、少し迷っていた商品」を試すきっかけとしても使いやすい。有効期限は2027年1月22日までと長めに設定されており、日常使いしやすい点も特徴だ。
なお、利用には購入金額条件や対象店舗の指定があるため、詳細はムック本誌や公式サイトで確認してほしい。
北野エースをよく利用する人はもちろん、気になりつつもまだ行ったことがないという人にとっても、商品選びの楽しさを知る入り口になる1冊といえそうだ。
※利用可能店舗：サッポロファクトリー店、三井アウトレットパーク仙台港店、MIDORI長野店、CIAL桜木町店、港南台バーズ店、あざみ野ガーデンズ店、玉川郄島屋S.C.店、エキュート大宮店、調布パルコ店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、エミテラス所沢店、ラシック店、上小田井店、各務原インター店、則武新町店、垂水店、西明石店、ピオレ姫路店、広島T-SITE店、さんすて福山店、なんばパークス店、ららぽーとEXPOCITY店、福岡パルコ店、アミュプラザくまもと店、沖縄リウボウ店、リウボウ豊崎食品館店(一部変更、追加の可能性あり)
○『北野エース FAN BOOK』(宝島社)
￥1,320(2026/1/30時点)
■詳しく見る
行くだけ……いや、行く前からワクワク(&よだれ)が止まらない。そんな北野エースの魅力をぎゅっと詰め込んだムック『北野エース FAN BOOK』(宝島社)が、今月発売された。
『北野エース FAN BOOK』(宝島社)
『北野エース FAN BOOK』は、全国で人気の“食のセレクトショップ”として知られる北野エースの世界観や強みを、1冊に凝縮したファン向けムックだ。定番・人気商品の紹介をはじめ、バイヤーのおすすめコメント、北野エース好きによる口コミ、PB商品を使ったアレンジレシピなど、内容は多岐にわたる。
さらに、店長の一日に密着したコラムなど、普段はなかなか見えない「お店の裏側」に触れられるのも読みどころ。北野エースの代名詞ともいえる「カレーなる本棚」についても、しっかりとページが割かれている。
『北野エース FAN BOOK』(宝島社)より
○実店舗でもWEBでも使える「スペシャルパスポート」に注目
このムックが注目を集めている理由のひとつが、袋とじ特典として付いてくる「スペシャルパスポート」の存在だ。
このパスポートを使うと、北野エースの対象店舗※およびWEB SHOPでの買い物が10％OFFになる。実店舗とオンラインの両方で利用できる割引特典が付くムックは、実はそれほど多くない。
普段よく購入する定番商品はもちろん、「気になってはいたけれど、少し迷っていた商品」を試すきっかけとしても使いやすい。有効期限は2027年1月22日までと長めに設定されており、日常使いしやすい点も特徴だ。
なお、利用には購入金額条件や対象店舗の指定があるため、詳細はムック本誌や公式サイトで確認してほしい。
北野エースをよく利用する人はもちろん、気になりつつもまだ行ったことがないという人にとっても、商品選びの楽しさを知る入り口になる1冊といえそうだ。
※利用可能店舗：サッポロファクトリー店、三井アウトレットパーク仙台港店、MIDORI長野店、CIAL桜木町店、港南台バーズ店、あざみ野ガーデンズ店、玉川郄島屋S.C.店、エキュート大宮店、調布パルコ店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、エミテラス所沢店、ラシック店、上小田井店、各務原インター店、則武新町店、垂水店、西明石店、ピオレ姫路店、広島T-SITE店、さんすて福山店、なんばパークス店、ららぽーとEXPOCITY店、福岡パルコ店、アミュプラザくまもと店、沖縄リウボウ店、リウボウ豊崎食品館店(一部変更、追加の可能性あり)
○『北野エース FAN BOOK』(宝島社)
￥1,320(2026/1/30時点)
■詳しく見る