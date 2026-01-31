TWICE事務所、練習生に箸の持ち方までみっちり教育！所属アイドルが徹底された管理を明かす

ガールズグループITZYが、所属事務所JYPエンターテインメントで受ける特別な教育を公開し、話題になった。

去る1月30日、YouTubeチャンネル「家D-LITE」には、ITZYとともにJYPエンターテインメントの社屋ツアーを行うボーイズグループBIGBANGのD-LITEの姿が捉えられた。社屋を周っていたところ、自然と事務所の教育に関する話が続いた。

この日、ユナは「JYPでは食事のマナー教育もある」と明らかにし、目を引いた。箸の持ち方はもちろん、食事のときに守らなければならない基本的なマナーと上座の位置まで学ぶと説明した。

これに対し、D-LITEはうなずきながら、「自分は30を過ぎてから、箸の持ち方を変えた」と告白し、笑いに包まれた。

続けて、チェリョンは記憶に残っている教育として、セキュリティ教育を挙げた。彼女は、パスワード設定法など、サイバーセキュリティに関する内容を学ぶと伝え、ユナは「練習生のときにハッキング問題が多かった時期があった」と、当時の練習生を対象にセキュリティ教育がなされたと付け加えた。

JYPの体系的な教育システムに感嘆したD-LITEは、「これは所属アーティストだけが聞けるのか」と教育を受けたいという意思を表し、ITZYのメンバーたちは笑い声で応えた。

リアは、「活動していると、流れによって問題が生じるときもあるが、その度に社長や、（事務所の設立者で総括プロデューサーの）J.Y.Parkがアーティストを注視してくれる」とプライベートにまで気を遣うJYPの文化を伝えた。

動画の公開後、ネットユーザーは「箸の持ち方の教育までするなんて、本当に体系的だ」「セキュリティ教育は、最近必須のようだ」「ITZYが話すのを見ていると、事務所に対する信頼が感じられる」といった反応を見せ、熱い関心を示した。

なお、ITZYは3度目のワールドツアーを準備している。今回のツアーは、来る2月13〜15日の韓国・ソウルを皮切りに、4月にオーストラリア・メルボルンとシドニー、ニュージーランド・オークランド、5月に日本・東京、6月に香港と台湾・高雄、7月にタイ・バンコクとフィリピン・マニラで開催され、追加開催地も順次公開される予定だ。

