日本ハムの田宮裕涼捕手（２５）が３１日、２月１日の春季キャンプインを前に、新スローガン「ＤＯＭＩれ！」をもじり、「タミっていく」と、ライバルを圧倒し正捕手としてチームをリードしていく覚悟をにじませた。

小雨舞う沖縄・名護で最終調整を終えた田宮が、今季の個人テーマをぶちあげた。「キャッチャーなのでチームを引っ張っていけるように、ドミっていきたい。今年はタミります」。前日、清宮幸新選手会長から「支配する」「圧倒する」という意味の「ｄｏｍｉｎａｔｅ」に由来する新スローガン「ＤＯＭＩれ！」が発表された。清宮幸は「ドミ活とか、ドミ男とか色々な使い方をして」と、呼びかけており、早速、会長の思いに応えてみせた。

「タミる」ためには昨季は７９試合に出場した田宮が正捕手としてライバルを“圧倒”する必要がある。阪神にトレード移籍した伏見（昨季６４試合出場）が抜け、進藤（同１３試合）、梅林（同２試合）らが競争相手となる。この日は、休日にも関わらず、野手一番乗りでグラウンドに姿を現し、水野とキャッチボール。室内でバッティング、ランニングマシンで５キロ走を行うなど約２時間汗を流した。「一年間戦えるように、技術も体力もつけていきたい」。オフは、「やりたいことは全部やれた」と、体脂肪を落とし、体のキレをアップさせた。

キャンプインを前に、髪形もアップデート。これまで長めの金髪ヘアだったが、ファンを公言しているアーティスト・中島健人をイメージして２９日にカットした。「（中島健人と）同じような感じで暗めに。“ケンティー風”にだいぶ短くなりました」と、モチベーションも上げた。

昨季は打率２割５分３厘、５本塁打、２盗塁。今季の目標には「スタメン１００試合、打率３割、１０盗塁」を掲げる。新スローガンを胸に捕手陣を“圧倒”していく。（川上 晴輝）