明日2月1日から3日(火)にかけても、日本海側では雪の降りやすい状態が続き、太平洋側は晴れる所が多いでしょう。4日(水)立春の頃から、一時的に寒さが和らぐ見込みです。6日(金)は、東日本から西日本で雨が降り、少し空気が潤いそうです。

2月1日(日)〜3日(火) 日本海側は曇りや雪 太平洋側は晴れる所多い

明日2月1日から2日(月)にかけて、日本付近は冬型の気圧配置が続き、低気圧が北海道の西の海上を南下する見込みです。3日(火)は、西から冬型が緩み、北日本を中心とした冬型になるでしょう。





北陸から北の日本海側は、明日1日から3日(火)にかけても断続的に雪が降り、大雪となる所がある見込みです。引き続き、大雪による交通への影響やなだれなどに注意してください。近畿の日本海側から山陰も雪の降る所があるでしょう。東日本から西日本の太平洋側は、明日1日から3日(火)は、晴れて空気の乾燥する所が多い見込みです。火の取り扱いにお気をつけください。2日(月)は、日本海の低気圧に向かって流れ込む湿った空気の影響で、西日本では雨の降る所が多く、低気圧の通過後は雨から雪に変わる所もあるでしょう。

4日(水)立春の頃 一時的に寒さ和らぐ

4日(水)から5日(木)は日本の南に中心をもつ高気圧に覆われて、寒気の流れ込みが弱まる見込みです。北陸や北日本では、雪のエリアが狭まり、雨となる所もあるでしょう。東日本から西日本は、おおむね晴れて、暖かい空気も流れ込みむため、日中の気温が上がる見込みです。5日(木)の最高気温は、東京都心と大阪は15℃、福岡は17℃の予想です。4日(水)は、二十四節気の立春ですが、暦に合わせたかのように寒さが和らぐでしょう。



6日(金)は、日本付近を低気圧や前線が通過する見込みです。北日本では雪となる所がありますが、東日本から西日本は広く雨が降るでしょう。降水量としてはそれほど多くないものの、少し空気が潤いそうです。



そして、6日(金)夜から7日(土)は強い冬型の気圧配置となるため、再び強い寒気が流れ込むでしょう。厳しい寒さが戻り、日本海側を中心に雪が降る見込みです。

スギ花粉 早い所は2月上旬から飛散開始

関東、東海の沿岸部や九州北部など、早い所では2月上旬からスギ花粉の飛び始める所がある見込みです。関東などでは、もうすでにわずかながら飛んでいる可能性もあります。来週中頃に寒さが和らぐと、さらに花粉が飛散しやすくなるため、症状の出やすい方は、早めに治療をスタートさせておくと安心です。