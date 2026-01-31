インナーも防災の必需品に。グンゼが提案する安心の備え方

1月17日は「防災とボランティアの日」。飲料水や食料の備蓄は意識していても、インナーや下着まで準備できている人はまだ少数派です。非常時は生活環境が一変し、肌への刺激や衛生面の不安が大きくなりがち。だからこそ、日常にも非常時にも使える機能性インナーの存在が心強い味方になります。今回は、備えとしても普段使いとしても頼れるグンゼのインナーをご紹介します。

防災準備で見落としがちなインナー事情

グンゼ公式Xで実施された調査によると、防災バッグにインナーや下着を入れている人は33％にとどまり、多くの人にとって盲点であることが判明しました。

非常時に気になる点として多かったのは「ニオイや汚れなどの衛生面」。次いで、締め付けや肌ストレスの少なさが重視される結果となり、快適性と清潔さを両立するインナーの重要性が浮き彫りになっています。

非常時に役立つ下着選びのポイント

防災用インナー選びで意識したいのは、取り扱いの手軽さ、締め付けにくさ、持ち運びやすさ、そして季節を問わず使える素材であること。

洗濯環境が限られる中では、乾きやすく水洗いでも汚れが落ちやすい素材が安心です。ムレにくく通気性の高い綿素材は一年を通して活躍し、避難生活のストレスを軽減してくれます。

防災準備におすすめのグンゼ商品

【綿100％】8分袖インナー



価格：1,980円（税込）

サイズ：S／M／L／LL（カラー：ミディアムグレー／ペールライラック／オフホワイト／スモークブルー／シェルピーチ／スイートベージュ／スミクロ／パールグレー）

【綿100％】1分丈ショーツ

価格：1,430円（税込）

サイズ：S／M／L／LL（カラー：ミディアムグレー／シェルピーチ／スイートベージュ／スミクロ）

【綿100％】クルーネックTシャツ



価格：1,650円～1,760円（税込）

サイズ：S／M／L／LL／3L（カラー：ホワイト／ロイヤルベージュ／スミクロ）

【敏感肌用/綿100％】タンクトップ

価格：1,320円（税込）

サイズ：100-160（カラー：オフホワイト）

【敏感肌用/綿100％】半袖インナー



価格：1,320円（税込）

サイズ：100-160（カラー：オフホワイト）

特徴：汚れ落ちが良い・綿100％・消臭機能

綿100％シリーズは、水だけでも汚れが落ちやすく、吸湿性に優れた素材で365日快適に着用可能。汗のニオイ成分を90％カットします。

※消臭効果は体質等により個人差があります

【キレイラボ】【Fitteマルチブラ】ノンワイヤーブラジャー



価格：2,750円～3,080円（税込）

サイズ：M／L／LL／3L（カラー：グレー／スモークピンク／ブロアベージュ／ブラック／シェルブルー）

【キレイラボ】【Fitteマルチブラ】レギュラーショーツ（1分丈）



価格：1,430円～1,760円（税込）

サイズ：M／L／LL／3L（カラー：グレー／スモークピンク／ブロアベージュ／ブラック／シェルブルー）

特徴：綿混・ナチュラルデザイン・脇汗対応

【キレイラボ】【Fitte（完全無縫製）】8分袖インナー（パッド付）



価格：2,970円（税込）

サイズ：M／L／LL（カラー：ブラック／グレーモク／スモークブルー／マルシェピンク／ホワイトベージュ）

【キレイラボ】【綿混起毛・完全無縫製】1分丈ハイウエストショーツ



価格：1,760円（税込）

サイズ：M／L／LL（カラー：グレー／ブラック／スイートベージュ）

特徴：完全無縫製®・綿混・締め付けにくい

日常と非常時をつなぐインナー備蓄

インナーや下着は、非常時の心身の負担を軽減してくれる大切な存在。普段から使い慣れたものを備えておくことで、いざという時も安心して過ごせます。

心機一転の買い替えタイミングで、防災の視点をプラスしてみてはいかがでしょうか♡日常にも防災にも寄り添うグンゼのインナーが、暮らしの安心を支えてくれます。