3年ぶり“大刷新”のスバル「新型SUV」！

2025年10月29日、スバルは電動SUV「ソルテラ」の改良モデルを発表し、2025年11月27日より販売しています。

航続距離の大幅な向上や内外装の刷新など、実用性と魅力を高めています。販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが3年ぶり“大刷新”のスバル「新型SUV」です！ 画像で見る（88枚）

ソルテラは2021年に発表された、スバル初のバッテリーEV（BEV）です。トヨタと共同開発した専用プラットフォームを採用し、スバルらしい走行性能と、EVならではの静粛性・環境性能を両立したSUVとして登場しました。

現行モデルは5人乗りで、ボディサイズは全長4690mm×全幅1860mm×全高1650mm、ホイールベースは2850mm。最低地上高は210mmと、SUVらしい走破性も確保しています。

外装はシャープなヘッドランプと張り出したフェンダーが特徴。内装は水平基調のインパネと大型ディスプレイを備え、開放感のある空間が魅力です。

パワーユニットは2タイプを用意。FWDモデルでは、前輪に最高出力227PS・最大トルク268Nmのモーターを搭載。

AWDモデルでは、前輪に同ユニットを搭載し、後輪に120PS・169Nmのモーターを追加。システム総合出力は342馬力となり、より力強い走りを実現します。

安全装備は、前方衝突警報や自動ブレーキ、車線維持支援などを備えた先進運転支援システムを搭載しています。

今回の改良では、エクステリアに新デザインのヘッドランプとフロントバンパーを採用。ホイールアーチモールはブラック塗装が標準となり、ボディ同色も選択可能になりました。

リアには発光式の「六連星」オーナメントと「SUBARU」ロゴ入りガーニッシュを装備し、ブランドの存在感を強調しています。

インテリアでは14インチの大型ディスプレイを採用。上級グレード「ET-HS」にはブルー基調のナッパレザーシートを採用し、スポーティな雰囲気を演出します。

バッテリー容量の拡大と制御改良により、最大航続距離は746kmに伸長。急速充電時間も約28分（10→80％）に短縮され、寒冷地での実用性も向上しました。

さらに加速性能の改善やサスペンションの再調整、新しいAWD制御の採用により、走りの質も大幅に進化しています。

ソルテラ改良モデルの価格（消費税込）は、517万円から605万円です。従来モデルより110万円値下げされました。

※ ※ ※

都内の販売店では「前のモデルよりも価格が下がって、しかも航続距離が大幅に伸びたのが大きいですね。前からEVに興味はあったものの購入をためらっていた方が検討に動き始めています」と話しています。

別の店舗では「補助金込みで考えると、実質負担がかなり抑えられるので、問い合わせも増えています」と、価格戦略の効果を実感している様子です。

ソルテラ改良モデルは、単なるマイナーチェンジにとどまらず、EVとしての実用性とスバルらしさを両立させた進化を遂げています。今後の受注動向にも注目が集まりそうです。