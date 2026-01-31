気象庁によりますと、日本付近は、強い冬型の気圧配置で強い寒気が流れ込んでいて、日本海は気圧の谷となっています。また、低気圧が北海道の西にあって、ゆっくり南南東へ進んでいます。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ 2月5日（木）までの雪雨シミュレーション

RSK山陽放送の宮本大句見気象予報士によりますと、２日夜から３日午前にかけて前線が通過するため、中国地方、四国地方に雪雲が広がるということです。

▶３１日（土）～2月５日（木）中国・四国地方の雪雨シミュレーション

３１日（土）

気象庁によりますと、31日(土)は岡山県、広島県、島根県、四国地方では、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇りとなるでしょう。

鳥取県は、寒気の影響で曇り、雪や雨の降るところがあるでしょう。

山口県は、高気圧に覆われおおむね晴れとなりますが、気圧の谷や寒気の影響により曇りとなるところがあるということです。

１日（日）

気象庁によりますと、



1日(日)は岡山県や広島県では、引き続き寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では雪の降るところがある見込みです。



鳥取県は、引き続き寒気や湿った空気の影響で曇り、断続的に雪や雨が降る見込みです。



島根県は、引き続き寒気や湿った空気の影響で曇り、朝まで雪の降るところがある見込みです。



山口県は、高気圧に覆われて晴れとなる所もありますが、寒気の影響によりおおむね曇りで雨が降る所があるでしょう。



香川県や愛媛県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇りとなる見込みです。



徳島県は、南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では寒気や湿った空気の影響でおおむね曇りとなる見込みです。



高知県は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。

２日（月）

３日（火）

２日夜から３日午前にかけて前線が通過するため、中国地方、四国地方に雪雲が広がるでしょう。

４日（水）

５日（木）

▶３１日（土）～５日（木）中国・四国地方の雪雨シミュレーション



予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。