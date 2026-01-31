¡Ö¸Û¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÏ¢Íí¤¬¡Ä¡×à¹ÈÇò¤Ë¤â½Ð¤¿Ä¶ÍÌ¾¿Íá¤ò¥Ò¥«¥ë¤¬ºÎÍÑ¡ª¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö½¢¿¦¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼
¥Ò¥«¥ë¤È¤ªÂ·¤¤¥Ý¡¼¥º¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖReZARD¡×¤Î¹Êó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Ò¥«¥ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹ÈÇò¤Ë¤â½Ð¤¿Ä¶ÍÌ¾¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥Ò¥«¥ë¤Î¸µ¤Ç¸Û¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤Î¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢YouTube¤ËÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£2016Ç¯¤Ë¡Ö¤±¤ä¤ºä46¡×(¸½ºß¤Ï¡ÖÆü¸þºä46¡×)¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢ºòÇ¯¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¹âÀ¥°¦Æà¤«¤é¡¢¥Ò¥«¥ë¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¡¹¥Ò¥«¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹âÀ¥¤Î°Õ»×¤Ï¸Ç¤¯ºÎÍÑ¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È·Ð°Þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢ºÎÍÑ»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÀ¥¤¬¡¢1¥«·î¸å¤Ë¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ËÎå¤à»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¶Ã¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¹âÀ¥¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¥Ò¥«¥ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅ¾¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Þ¤Ê¤Õ¤£±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤¾¡×¡Ö½¢¿¦¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤¬ÁÇÅ¨²á¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤Ê¤Õ¤£¤µ¤ó¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤Þ¤¿¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¡ÖÆü¸þºä46¡×¤Ï2019Ç¯¤Ë¡Ö¤±¤ä¤ºä46¡×¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò²þÌ¾¡£Æ±Ç¯¤Î¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¡ÖÆü¸þºä46¡×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥¥å¥ó¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¹âÀ¥¤â¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£