µÜ¾ëÌïÀ¸

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤ÎËå¤Ç½÷Í¥¤ÎµÜ¾ëÌïÀ¸¡Ê£±£¹¡Ë¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö¤ä¡¼¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç·»¤Î£×£Â£ÃÁª½Ð¤È·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î£×£Â£ÃÁª½Ð¤Ë¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ã¥É¥­¥É¥­¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤¿¤¤¡£´ËµÞ»È¤Ã¤Æ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£Í·¤Ó¿´¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤êÇÛµå¤ò´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»³ËÜ¡ËÍ³¿­¤µ¤ó¤Î¸å¤Ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬Åê¤²¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¡£Í³¿­¤µ¤ó¤Î¸å¤ËÁ¾Ã«¤µ¤ó¤È¤«¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ë·ÑÅê¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¶»¤ò¤È¤­¤á¤«¤»¤¿¡£

¡¡Á°²ó£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡»þ¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇµÜ¾ë¤È¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂç´î¤Ó¤¹¤ë»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢·»¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤¼¤«±öÂÐ±þ¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤¿ÊÆ¹ñ¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¡Ö¹Ô¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤­¤¿¤¤¤Ê¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¹Ô¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÏÊÆ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢·»¤¬£±·î£±£°Æü¤Ë²­Æì½Ð¿È¤Î°ìÈÌ½÷À­¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥­¥ã¥ó¥×Á°¤«¥­¥ã¥ó¥×¸å¤Ë¡ÊÈ¯É½¡Ë¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤êÁá¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¤³¤È¤º¤¯¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£