古屋呂敏、つじかりんをお姫様抱っこ 大胆密着シーンに悶絶の声「かっこよすぎ」【教えてください、藤縞さん！】
【モデルプレス＝2026/01/31】俳優の古屋呂敏と女優のつじかりんが出演するDMM TVドラマ「教えてください、藤縞さん！」（毎週金曜深夜25：35〜独占配信中）の第4話が、30日に配信された。大胆なワンシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】イケメン俳優がお姫様抱っこ「大胆」
電子コミックス累計900万ダウンロード（分冊版を含む）を突破したロングセラー人気作の実写ドラマ化となる本作。男性経験ゼロのTL小説家・りお（つじ）は、編集者からリアリティ不足を指摘され窮地に陥る。悩むりおは、偶然拾った忘れ物を人質に取り、初対面の無愛想なイケメン銀行員・藤縞（古屋）に取材を申し込む。藤縞は断らせようと、あえて“実地指導”を提案するが、りおのまさかの即決により、2人だけの“極秘ラブレッスン”が幕を開ける。
自分が載ったファッション誌を見て「これが私？」と驚くりお。早速、雑誌を見せようとおめかしして藤縞の家へ訪れるも、藤縞は微妙な反応を示す。落ち込むりおだったが、雑誌を見た藤縞は「可愛いな」とポツリ。動揺したりおは飲み物をこぼしてし服を汚してしまい、下着姿に。「これも変ですか？」と不安げに問いかけるも、またしても藤縞の微妙な反応に耐えきれず逃げ出そうとするりおだったが、次の瞬間、藤縞は彼女を軽々とお姫様抱っこで抱き上げる。「その下着姿、自分で見たのか？」と囁き、彼女を鏡の前へ連れていった。
一方、もっと可愛いと言われたいりおは後日、イケメン編集者・吉埜光（島津見）にファッションについて相談。そんな2人の親密な姿に、藤縞の胸がザワつき始める姿も描かれた。
この放送を受け、ネット上では「さらりとお姫様抱っこする藤縞くんかっこよすぎ」「大胆」「三角関係どうなるんだろう！？」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：DMM TV
【Not Sponsored 記事】
