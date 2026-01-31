2児の母・田丸麻紀「仕事が終わってから子供たちの晩御飯」豪華夕食に絶賛の声「品数多くて凄い」「尊敬」と反響
【モデルプレス＝2026/01/31】モデルで女優の田丸麻紀が1月31日、自身のInstagramを更新。子どもたちのために作った夕食を公開し、話題となっている。
【写真】47歳2児の母モデル「品数多くて凄い」仕事終わりの手作り夕食
イベントの仕事があったという田丸は「仕事が終わってから 子供たちの晩御飯にはサーモン 筑前煮 やなんだかんだで 花金」とつづり、夕食の調理風景を写真や動画で公開。鍋一杯の彩りも美しい筑前煮や、フライパンでサーモンを焼いている様子などを投稿した。また、仕事での衣装のフィッティングの様子も投稿している。
この投稿には「栄養満点」「美しすぎるママ」「筑前煮美味しそう」「忙しい中手料理尊敬」「品数多くて凄い」」「仕事とママの両立がかっこいい」「食欲そそるメニュー」といった反響が寄せられている。田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆田丸麻紀「子どもたちの晩御飯」公開
◆田丸麻紀の投稿に反響
