◆米女子プロゴルフツアー ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ 第２日（３０日、フロリダ州レークノナ・クラブ＝６６２４ヤード、パー７２）

今季開幕戦の第２ラウンドが行われ、２９位で出た古江彩佳（富士通）が６バーディー、ボギーなしでこの日最少の６６をマークし、通算４アンダーで首位と４打差の１１位に浮上した。

「ボギーなしだったのは、すごい幸せ」。古江は満面の笑みを浮かべた。

前半の４番で２メートル、８番は３メートル、９番は第３打のアプローチを「完璧だった」と１メートルに寄せ、連続で伸ばした。後半も正確なショットで１３、１５、１６番でバーディーを重ねた。７４をたたいた初日から一転、この日ベストの６６で１１位に浮上。「ピンチもあったけれど、しのぐことができた。リズム良くいけたのが６アンダーにつながったと思う」とかみしめた。

今大会は各界の著名人とプロアマ形式でプレーし、古江は元女子サッカー米国代表のブランディ・チャスティンさんと同組。９６年アトランタ五輪金メダルのレジェンドと談笑し、「リラックスしながらラウンドできた」と好スコアにつながった。

米ツアーは２４年７月にメジャー、エビアン選手権を制するなど２勝を挙げたが、昨年は未勝利だった。「去年はボギーがすごく多かった」と古江。今季の目標の１つに「できるだけボギーをたたかないこと」を掲げていた中、有言実行のノーボギーで上位に浮上した。

トップと４打差。気温が下がる予報の週末へ「自分のスコアをキープできるように」。米ツアーで１年半ぶりとなる３勝目へ気を引き締めた。