あすの天気です。冬型の気圧配置が続くため、北陸から北の日本海側では雪が降るでしょう。きょうよりも雪の降り方が一時的に強まる所がありそうです。なかでも青森県内は、昼ごろから大雪に注意してください。太平洋側は晴れる所が多いでしょう。ただ、仙台や盛岡はにわか雪があるかもしれません。

あすの気温です。きょうと比べて少し高い所もありますが、この時期らしい厳しい寒さが続く見込みです。最高気温は東京で10℃、名古屋は8℃でしょう。日本海側を中心に風がやや強いため、いっそう寒く感じられそうです。

【あすの各地の予想最高気温】
　札幌： 0 ℃　釧路： 0 ℃
　青森： 1 ℃　盛岡： 1 ℃
　仙台： 4 ℃　新潟： 3 ℃
　長野： 4 ℃　金沢： 5 ℃
名古屋： 8 ℃　東京：10℃
　大阪：10℃　岡山： 9 ℃
　広島： 9 ℃　松江： 8 ℃
　高知：12℃　福岡： 9 ℃
鹿児島：12℃　那覇：19℃

週間予報です。札幌や新潟は雪の降る日が続く見込みです。来週中ごろは一時的に寒さがゆるみ、西日本や東日本の最高気温は13℃前後に上がる所が多くなりそうです。雪の多い地域はなだれや落雪に注意が必要です。土曜日からは再び寒気が流れ込み、寒くなるでしょう。