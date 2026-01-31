あすの天気です。冬型の気圧配置が続くため、北陸から北の日本海側では雪が降るでしょう。きょうよりも雪の降り方が一時的に強まる所がありそうです。なかでも青森県内は、昼ごろから大雪に注意してください。太平洋側は晴れる所が多いでしょう。ただ、仙台や盛岡はにわか雪があるかもしれません。

あすの気温です。きょうと比べて少し高い所もありますが、この時期らしい厳しい寒さが続く見込みです。最高気温は東京で10℃、名古屋は8℃でしょう。日本海側を中心に風がやや強いため、いっそう寒く感じられそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌： 0 ℃ 釧路： 0 ℃

青森： 1 ℃ 盛岡： 1 ℃

仙台： 4 ℃ 新潟： 3 ℃

長野： 4 ℃ 金沢： 5 ℃

名古屋： 8 ℃ 東京：10℃

大阪：10℃ 岡山： 9 ℃

広島： 9 ℃ 松江： 8 ℃

高知：12℃ 福岡： 9 ℃

鹿児島：12℃ 那覇：19℃

週間予報です。札幌や新潟は雪の降る日が続く見込みです。来週中ごろは一時的に寒さがゆるみ、西日本や東日本の最高気温は13℃前後に上がる所が多くなりそうです。雪の多い地域はなだれや落雪に注意が必要です。土曜日からは再び寒気が流れ込み、寒くなるでしょう。