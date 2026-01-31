■全国の1日（日）の天気

冬型の気圧配置が続き、北海道や東北北部には新たな寒気が流れ込みそうです。北日本の日本海側や北陸は雪が降り続き、北海道や青森では、大雪となる所がありそうです。積雪がさらに増えるため、交通障害やなだれ、屋根からの落雪などに十分注意が必要です。また、除雪や雪下ろしは複数人で行うなど、慎重に作業をして下さい。

太平洋側は晴れる所が多く、空気の乾燥した状態が続くでしょう。火の取り扱いにご注意下さい。朝は全国的にほぼ平年並みの冷え込みで、北海道は-10℃を下回る所もあるでしょう。日中も、全国的に真冬の寒さが続きそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 -6℃（-3 2月中旬）

仙台 -2℃（＋2 真冬）

新潟 0℃（＋1 真冬）

東京都心 0℃（-1 真冬）

名古屋 -1℃（＋1 真冬）

大阪 3℃（＋2 真冬）

広島 1℃（＋1 真冬）

高知 1℃（＋1 真冬）

福岡 4℃（＋3 真冬）

鹿児島 4℃（-1 真冬）

那覇 15℃（-3 2月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 0℃（±0 2月中旬）

仙台 4℃（-1 真冬）

新潟 3℃（±0 真冬）

東京都心 10℃（±0 真冬）

名古屋 8℃（±0 真冬）

大阪 10℃（＋3 真冬）

広島 9℃（-1 真冬）

高知 12℃（＋2 真冬）

福岡 9℃（-1 真冬）

鹿児島 12℃（-1 真冬）

那覇 19℃（-3 真冬）

■全国の週間予報

北日本の日本海側は、この先も雪の降る日が続き、2日にかけて、北海道や青森では大雪となる所があるでしょう。太平洋側は、乾燥した冬晴れが続きますが、5日は西日本や東海で雲が広がり、6日は、西日本で雨の降る所が多くなりそうです。気温は、北日本で2日にかけて、西・東日本は3日にかけて平年より低い所が多く、真冬の寒さが続くでしょう。

その後は全国的に気温が上がり、寒さがいったん和らぎそうです。来週は、雪の多い地域では、雪どけによる災害に注意が必要です。