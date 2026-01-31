衆院選の投開票日まであと8日。将来、電力需給のひっ迫が懸念される中で、各党は原発などのエネルギー政策で何を訴えているのでしょうか。

都心から車でおよそ1時間の千葉県印西市。いま街の姿が一変しています。

記者

「こちら印西市の住宅地ですが、すぐそこ反対側に目を向けてみますと、灰色の箱のような建物が目につきます」

立ち並んでいるのは「データセンター」です。インターネットのサーバーや、AIの計算処理などを行う機器を設置した施設で、グーグルやアマゾンなど市内にはおよそ30棟がひしめきます。

地元住民

「全然変わっちゃった。こんな建物なかった」

近年、急増するデータセンターはエネルギーの未来も一変させます。

KDDI サービスプラットフォーム企画室 桜井敦史室長

「データセンターとかサーバーは、電力を非常に消費してしまうという課題も一方ではあるので」

冷却に多くの電力を使う「データセンター」。この施設で消費する電力は、最大で一般家庭の1万2000世帯分です。AIのさらなる普及で、電力需要はおよそ20年で最大2割程度増加する見通しです。

エネルギー政策について、各党の声は･･･。

自民 原発推進

「地元のご理解を得ながら、再稼働を進める。その方針に変わりはございません」

維新 原発推進

「再稼働に向けて進んでいけるように、私もしっかりと取り組んでいきたい」

与党に加えて、国民民主党、参政党、保守党、みらいの4党も原発の必要性を訴えています。

一方、綱領に「原発ゼロ」を掲げていた立憲民主党。公明党と合流し、中道改革連合を立ち上げ、原発の再稼働を認めるとしました。

「元々、有効な避難計画があるかどうか。それをやらなければ、再稼働できないという書き方だった。再稼働できると書いたというわけで、条件は同じ」

しかし、原発を動かす電力会社への不安が高まっています。

福島の事故から15年。今月、東京電力が初めて柏崎刈羽原発を再稼働させましたが、わずか5時間後に不具合が発生。

また…。

中部電力 林欣吾社長

「お詫び申し上げます」

静岡県の浜岡原発では、再稼働をめぐる審査で、中部電力がデータを不正に操作していたことが発覚しました。

共産 原発廃止

「原発再稼働・新増設に反対で原発ゼロという日本を目指すということも明確に掲げました」

他にも、れいわ、社民、ゆうこくが原発廃止などを掲げ、再生可能エネルギーの利用推進を訴えています。

ただ、再エネの普及にも壁が…。

洋上風力発電では、資材の高騰で大手が撤退。太陽光発電は環境問題に直面しています。

暮らしに直結するエネルギー政策。有権者は何を選択するのでしょうか?