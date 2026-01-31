吉本の“美容番長”あらため“美容将軍”のシルク（年齢非公表）が31日、大阪・YES THEATERで行われたイベント「祝！よしもと美容部 結成しちゃいます！」に出演した。

シルクの“弟子”こと美容番長の「レインボー」池田直人（32）とともに新たな美容部員を審査。元NMB48の小嶋花梨（26）や「祗園」木崎太郎（40）の加入を許可した。

客席を驚かせたのは最後に登場した「豪快キャプテン」山下ギャンブルゴリラ（37）。「洗剤（洗顔フォーム）使って顔洗ったこともない」と告白して全員を仰天させたが「だって、ここにいる人は（高校野球の）大阪桐蔭ですやん。ボクみたいな一般入試も入れて甲子園行きましょうよ」と力説し「美容補欠」として入部が許された。

イベント終了後、取材に応じたシルクは山下ギャンブルゴリラについて「女子の美容はもういっぱいいっぱいのところがあるでしょ。これからは男子美容の市場もいけるんじゃないかな？と思っているので、面白いと思う」と完全に経営者目線。今後は「吉本の中に美容事業部を作って、それぞれがブランドを立ち上げてお笑いはもちろん、そっちでも頑張れれば」と青写真を描いていた。