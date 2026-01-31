プロ野球・ロッテは31日、新助っ人として獲得したホセ・カスティーヨ投手とサム・ロング投手の入団会見を実施。同席したサブロー監督が、獲得への思いや寄せる期待について明かしました。

ロッテは昨シーズン、2017年以来となるリーグ最下位に沈みました。サブロー監督は「昨年はやっぱり投手陣が弱すぎた。中継ぎ、先発、全部なんですけど、中でも特に中継ぎが弱かった」と振り返ります。続けて「彼ら2人を補強できたっていうところは、大変心強い。まだ先発・中継ぎどこで投げるか分からないんですけど、2人とも左ピッチャーで力強いボールを放ってくれるんで、おおいに期待しています」と笑顔を見せました。

また、左投手という点については「左ピッチャーが少ないんで、2人が入ってくれることによって、間違いなく投手力があがる」とコメント。続けて、昨季のロッテ野手陣が左投手に抑えられる場面が多かったことをあげ「彼らは大きいし力強いボールを投げるので、有利になる。そういう面で投手陣が厚くなる」と語りました。

選手自ら挨拶を促された場面では、日本のアニメが大好きだというカスティーヨ投手が流ちょうな日本語で「こんにちは、私はカスティーヨです。よろしく」と挨拶。サブロー監督も「おぉ」と驚きながら笑みを浮かべます。続けてロング投手には、サブロー監督が何やら耳打ち。ロング投手も続けて日本語で挨拶を行うと、笑顔でうなずきました。