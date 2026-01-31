【エイジングケア】気になるしわ・シミ悩みにアプローチ！直塗りしやすい「リンクルターン」の新作美容液を使用レビュー

常盤薬品工業のスキンケアブランド「リンクルターン」の上位ラインである「リンクルターン アドバンスト」から、目元口元を集中ケアする「薬用シューティングエフェクター＜医薬部外品＞」が2026年2月3日に発売します。

有効成分のナイアシンアミドとトラネキサム酸を配合

「リンクルターン」は、美白としわ改善の両方を叶えながらピンとハリのある肌に仕上げる、忙しい大人世代のための医薬部外品のエイジングケアブランドです（注1）。その上位ラインである「リンクルターン アドバンスト」には、リンクルターンの機能と心地よさをさらに追及したアイテムが揃います。

新たに登場する「薬用シューティングエフェクター」には、しわ改善やシミ予防、肌荒れなどを防いでくれるナイアシンアミドとトラネキサム酸の2つの有効成分が配合されています。

さらにピュアレチノールも配合されていて、しわが気になりはじめた人やシミを予防したい人にぴったりの部分用ケアクリームです。

気になる部分に直塗りしやすい形状になっています。

目頭から目尻に向かって滑らせるように塗ったり、ほうれい線に沿ってマッサージしながら塗ったり......。実際に使ってみると、気になる目元や口元に塗りやすい......！

年齢を重ねて、だんだんと乾燥を感じはじめた記者。まだまだ乾燥が気になるシーズンに、このコクのあるクリームがちょうど良く感じました。

ベタつく印象があるクリームですが、「薬用シューティングエフェクター」は濃厚さがありながらもベタつかないのが嬉しいところ。

いつものスキンケアの最後にプラスワンするだけなので、日々のスキンケアにも取り入れやすそうです。

また、ベルガモット＆ラベンダーの香りが、夜のリラックスタイムにぴったり。日中の疲れを癒やしてくれそうな心地よい香りがします。

価格は20gで2200円。ウエルシアで先行販売中です。

大人の肌悩みとして挙げる人も多いしわとシミ。気になる人はチェックしてみては。

※価格はすべて税込です。

注1：「美白」とは、メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐことを指します。「エイジングケア」とは、年齢に応じたお手入れのことを指します。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ