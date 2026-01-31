今年のオールスターでイーストからリザーブ入りが予想される選手は？

2月16日（現地時間15日、日付は以下同）にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「NBAオールスターゲーム2026」は、現時点で各カンファレンスのスターター枠計10名が決定している。

1月20日の発表で、イースタン・カンファレンスではヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）、ケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）、タイリース・マクシー（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）、ジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ニックス）、ジェイレン・ブラウン（ボストン・セルティックス）が名を連ねた。

今後は2月2日にNBAチームのヘッドコーチ（HC）たちの投票で、リザーブ選手が各カンファレンス7名、計14名発表される。今年の球宴は“アメリカチーム対ワールドチーム”の対戦形式が初めて採用され、アメリカ出身のNBA選手たちで構成される2チームと、アメリカ以外の外国籍出身のNBA選手たちで構成される1チームの計3チーム（各チーム最低8名）が激突。

なお、オールスターゲームへ出場する3チームは、それぞれ最低8人で構成されるため、スターター枠とリザーブ枠の計24名の内訳で、もしアメリカ出身選手16名と、外国籍出身選手8名（必要に応じて他国に所属する米国選手も含める場合あり）に達しなかった場合は、NBAコミッショナーのアダム・シルバーが不足しているチームが最低限必要な8名に達するべく、追加でオールスター選手をセレクトすることになる。

では、今年のオールスターでリザーブ枠を勝ち取るのはどの選手になるのか。ここでは、1月23日に『NBA.com』のライター4名がイーストのリザーブ陣をピックした結果を見ていきたい。

4名全員から投票されたのは、トロント・ラプターズのスコッティ・バーンズ、アトランタ・ホークスのジェイレン・ジョンソン、クリーブランド・キャバリアーズのドノバン・ミッチェル、ニックスのカール・アンソニー・タウンズの4選手。

続いてピストンズのジェイレン・デューレン、ブルックリン・ネッツのマイケル・ポーターJr.が各3票。シカゴ・ブルズのジョシュ・ギディー、マイアミ・ヒートのノーマン・パウエルがそれぞれ2票、インディアナ・ペイサーズのパスカル・シアカム、セルティックスのデリック・ホワイトが1票ずつ獲得している。

そのうち、ジョンソンとデューレン、ポーターJr.、ギディー、パウエル、ホワイトがオールスター入りとなれば初となる。今年はどんな顔ぶれになるのかは必見だ。

【動画】イーストのスターター枠に選出された5選手の好プレー集！





