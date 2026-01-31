台湾映画が好調 「陽光女子合唱団」が興収14億円超え＝ジュディ・オング出演
（台北中央社）台湾映画が好調な興行収入を上げている。昨年末に封切られた「陽光女子合唱団」（Sunshine Women's Choir）が公開から1カ月足らずで3億台湾元（約14億5000万円）を突破した他、台湾の激動の時代を題材にした「大濛」(A Foggy Tale）や、野球ドキュメンタリー映画「冠軍之路」（HERO！HITO！）もヒットを記録している。
「陽光女子合唱団」は刑務所に収容されている女性たちが、離れ離れになる赤ちゃんを見送るために合唱団を結成する-という物語。韓国映画「ハーモニー 心をつなぐ歌」をリメークした。監督はギャビン・リン（林孝謙）。台湾で昨年12月31日に公開された。歌手のジュディ・オング（翁倩玉）も出演している。
同作の公開初週の興収は1000万元（約4900万円）余りにとどまったが、毎週興収を伸ばし続け、20日までに1億元（約4億9000万円）を突破。それからわずか9日後の29日に3億元を突破したと発表した。同作のフェイスブックには「本当に素晴らしい」「8回見た」などのコメントが寄せられている。
戒厳令下の「白色テロ」が行われた民国40年代（1951〜60年）の台湾を舞台にした映画「大濛」（昨年11月27日公開）は30日までに興収が1億元を突破した。チェン・ユーシュン（陳玉勳）監督は同日、自身のフェイスブックで「2カ月余り前は、たぶんこの映画の興収は300万元、良くてせいぜい3000万元と思っていた」と振り返り、作品を応援し、支えてくれた全ての人に感謝した。
野球の台湾代表が2024年の世界大会「プレミア12」で初優勝するまでの軌跡を記録した映画「冠軍之路」（1月1日公開）は26日までに興収が7000万元（約3億4000万円）を超えた。台湾のドキュメンタリー映画としては「天空からの招待状」（2013年、看見台湾）に次ぐ好成績となっている。
（編集：名切千絵）
